Sondaggi | chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi

(Di martedì 9 luglio 2024) È trascorso ormai un mese dalleEuropee e isti provano a testare la forza elettorale delle diverse forze politiche italiane. Ma, secondo gli ultimipolitici di Swg per il telegiornale di La7, le variazioni percentuali dei partiti si discostano di poco dai numeri delle settimane precedenti. Ma ecco tutti i risultati.Leggi anche:, Gioventù Meloniana non abbatte Fratelli d’Italia che rimane al 29% I risultati degli ultimipolitici Swg Dunque, gli ultimipolitici di Swg danno in leggero rialzo Fratelli d’Italia dello 0,2%, che sale così al 29,2%. Stesso discorso per il Movimento 5 Stelle che aumenta dello 0,3%, arrivando al 10,6%. Stessa percentuale persa però sia dal Pd, che scende al 23,3%, che dalla Lega che cala all’8,4%.