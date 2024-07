Soluzioni per la mobilità Quota emissioni e 30 all’ora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Le auto elettriche? A Milano resteranno per molti anni una minoranza. A rivelarlo è uno studio realizzato dal Politecnico e presentato ieri in occasione di The Urban Mobility Council, il think tank della, promosso dal gruppo assicurativo Unipol con la collaborazione e il patrocinio di diverse autorità nazionali ed europee. Partendo dai risultati dello studio, i ricercatori del Politecnico di Milano hanno presentato diverse idee alternative per ridurre leinquinanti nei centri urbani. Il passaggio all’elettrico incontra infatti diversi ostacoli, legati alla disponibilità delle ricariche ma anche ai costi dei veicoli di nuova generazione. Dunque, anche in presenza di incentivi pubblici, ladi vetture meneghine che possono essere riconvertire al full electric è stimata oggi nell’ordine del 20-40%, unaappunto minoritaria.