Sinner-Medvedev la diretta della sfida nei quarti di finale di Wimbledon | segui il live

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Tutto pronto sul campo centrale diper ladeiditra Jannike Daniil, remakedegli Australian Open che ha consegnato il primo titolo Slam al tennista italiano. La pioggia non cambia nulla La partita è in programma alle 14.30 ed esseno il centrale un campo dotato di copertura, il match non subirà alcuna variazione anche in caso di pioggia.; i precedentisi troveranno di fronte per la dodicesima volta in carriera. Il tennista russo vanta di sei vittorie sull’altoatesino, primo nel Ranking Atp: attualmente fermo a cinque,potrebbe pareggiare la serie e allungare la striscia aperta di cinque successi consecutivi. In ordine:di Pechino e Vienna, semialle Nippo ATP Finals, Melbourne e il successo a Miami.