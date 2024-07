Ristori congrui ai danni e in tempi celeri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Accelerare l’erogazione deie la ricostruzione e "stop alla presa in giro di chi riceve 13,83 euro perdi 40mila euro o 90mila euro perda 5 milioni". Sono queste le richieste fondamentali di agricoltori e rappresentanti delle cooperative, associazioni e istituzioni, ma anche di tanti cittadini arrivati ieri a Pieve Ponte, a Faenza, per chiedere di agire in fretta, a più di un anno dalle due alluvioni che hanno travolto la Romagna. Con "Vogliamo ripartire", l’esortazione rilanciata più volte nel corso della mattinata, gli agricoltori intendono abbracciare la dignità di tutti. Il presidio voluto da Confagricoltura Ravenna, Cia Romagna, Copagri, Terra Viva Emilia Romagna, Legacoop Romagna e Agci Emilia Romagna ha messo al centro un manifesto in 5 punti, una road map che per gli agricoltori è di fatto un imperativo inderogabile.