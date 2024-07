Protezione Civile l’assessore Nacca incontra i volontari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl neo assessore comunale di Macerata Campania Pasqualedella. L’appuntamento è per giovedì 11 Luglio alle ore 17:30 presso la sala consiliare. “Sarà un incontro importante per delineare il da farsi. Ritengo che laabbia un ruolo importante sul nostro territorio e la collaborazione tra l’amministrazione pubblica e iva assolutamente consolidato”, spiega. L’esponente dell’esecutivo vuole dare maggiore rilievo alle attività dellaattraverso l’organizzazione di esercitazioni, la creazione di piani di emergenza coordinati, corsi di formazione e aggiornamento per i, l’informazione e la prevenzione e il coinvolgimento della comunità in alcune attività, soprattutto dei più piccoli con corsi ad hoc nelle scuole almeno per le classi V della scuola Primaria e per le classi III della Secondaria di I Grado.