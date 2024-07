Perché non funziona il Premio Strega alla maniera di Sanremo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2024) Anche quest’anno indiscussa vincitrice delè stata Geppi Cucciari, la cui presenza come conduttrice appare ormai (ai più) ineludibile e (a me) ingiustificabile. So tuttavia che oggi il male della critica letteraria – stigmatizzato anche da Paolo Repetti intervistato dal Corriere – è l’impressionismo, che fa dire di tutto “mi piace/non mi piace”, riducendo la cultura a lavagna solcata driga che divide buoni e cattivi. Credo perciò di dover corroborare l’istintivo rigetto dovuto al caso che Geppi Cucciari non mi faccia ridere (farà pur ridere qualcuno) e sforzarmi di capire cos’altro, a livello strutturale e intrinseco, mi ha indotto a cambiare canale. Credo sia dipeso dal fatto che Geppi Cucciari applichiconduzione delloquello stesso impressionismo che le sto evitando, tradotto in idiosincratiche battute.