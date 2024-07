Parigi 2024 sono 33 gli ‘atleti neutrali’ russi e bielorussi presenti ai Giochi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Il Cio ha informato che33 gliche saranno. I 16e i 17 bielo, per un totale di dieci discipline, prenderanno parte airinunciando a bandiera e inno. L’elenco potrebbe subire comunque delle modifiche ” se alcuni di questi concorrenti si ritirassero”, come riferito da un portavoce del Comitato Olimpico Internazionale. Nel tennis, infatti,arrivate le rinunce importanti di Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka, mentre ha accettato l’invito Daniil Medvedev, giustiziere di Sinner ai quarti di Wimbledon. I judoka e i lottatoriavevano deciso in blocco di rifiutare queste condizioni, così come le ginnaste e glidegli sport di squadra. Gli atleti ‘invitati’ dal Cio, oltre a dover conquistare la qualificazione, devono superare anche un controllo da federazioni internazionali e Cio per assicurarsi di non sostenere la guerra o avere legami con l’esercito, come nel caso della scherma.