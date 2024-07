Paolo Benvegnù finalmente premiato al Tenco In nove punti la poetica di un trionfo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024)ha vinto la Targacome Migliore Album in assoluto per il 2024 con “È inutile parlare d’amore”. Ma allora c’è ancora speranza per la musica italiana!è un artista che merita pienamente questo riconoscimento, essendo sempre rimasto fedele alla sua arte senza mai scendere a compromessi. Ogni suo disco è un capolavoro di coerenza e poesia, qualità rare nel panorama musicale odierno. Vediamolo nei consuetidi questo blog, nato nel 2011 proprio sulle pagine de Il Fatto Quotidiano.it Cominciamo. 1. Le targhe delLunedì 8 luglio, sono state annunciate le opere vincitrici delle Targhe2024 nelle sei categorie. I premi sono stati assegnati da una giuria ampia e competente, composta da esperti, giornalisti e addetti ai lavori selezionati dal Club