Nunzia De Girolamo l’annuncio sul suo conto a Estate in Diretta | fan in delirio

Nella puntata di ieri di Estate in diretta attimi di panico per Francesca Fialdini dopo che il suo collega, Gianluca Semprini, non ha saputo tenere la bocca chiusa. Si, perchè mentre si affrontava un argomento come la nascita di un figlio quando si è passati gli anta, facendo rifermento a molti volti noti, il giornalista ha fatto un annuncio inaspettato che ha lasciato a bocca aperta tutto lo studio e sicuramente anche i telespettatori. Genitori a 50, 60 e 70 anni È nato ieri il sesto figlio di Gigi D'Alessio e a Estate in diretta Francesca Fialdini ha voluto fare gli auguri al cantante partenopeo: "Prima di tutto volevo fare i miei personali auguri a Gigi e alla sua compagna Denise per Ginevra, visto che è nata questa bellissima figlia.