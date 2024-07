Nel weekend Trofeo Consulser al Modena Golf & Country Club De Lorenzi vince con un giro in 69 colpi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Sabato scorso il, giunto alla settima edizione, ha dato il via al fine settimana agonistico del. Giovanni Deha vinto con unin 69. In prima categoria Marco Bolelli (39) ha superato di misura Claudio Cavicchioli (38) così come ha fatto in seconda Giorgio Borelli (38) nei confronti di Massimo Bertani (37). In terza uno strepitoso Danilo Ara (44) ha consegnato il miglior punteggio netto assoluto risultando irraggiungibile per Daniele Pozzi (37). Il giorno seguente i giocatori sono scesi nuovamente in campo nella gara Aston Martin Bologna, che ha catalizzato l’attenzione con l’esposizione delle proprie vetture. Jonathan Edward Lloyd non si è distratto riuscendo are con 78