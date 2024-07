Nel cast dell' indimenticabile cult tratto dal romanzo di Nicholas Evans anche una giovanissima Scarlett Johansson Da rivedere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024)dal best-seller di, questa sera alle 21.25 su Canale 5 va in onda L’uomo che sussurrava ai cavalli. Il film di e con il sempreverde Robert Redford nei panni di un “magico” allevatore di cavalli, capace di guarirli con la sua voce e i suoi modi gentili. Film romantici: 10 pellicole d’amore che non stancano mai X Leggi› Robert Redford: l’attivista che vuole “scusarsi” per la bellezza Girato nel 1998, L’uomo che sussurrava ai cavalli è oramai diventato un classico dei palinsesti televisivi, non solo grazie al fascino immortale’attore, maper la sua storia romantica e dal sapore antico, degna di un grandedi Hollywood.