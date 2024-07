Milano abusi su bambini della scuola materna | maestro condannato a 6 anni e 8 mesi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 9 luglio 2024) È statoa 6e 8di reclusione, nel processo con rito abbreviato, undi religione di 35finito in carcere nel marzo del 2023 per violenza sessuale nei confronti di quattro bimbi, tra i 4 e i 5avvenuti in unadell'infanzia die documentati anche grazie alle microcamere piazzate dalla Polizia locale, che ha condotto le indagini coordinate dalla pm diRosaria Stagnaro. Indagine nata dai sospetti di una maestra Come emerso dagli accertamenti, che avevano portato all'ordinanza cautelare, la prima ad avere avuto sospetti su quell'insegnante era stata una maestra che, entrata nell'aula e subito dopo aver aperto la porta, aveva notato un gesto "inusuale", come l'ha definito, ossia il docente che allontanava in tutta fretta una bimba da sé.