Meteo il Lamma | Ondata di caldo anomalo Firenze bollino arancione Perugia in rosso

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Arriva la prima, veraestiva die Toscana e Umbria sono coinvolte in prima linea. Tra martedì e venerdì la Toscana, spiega il, vivrà il primo episodio didella stagione, con massime che raggiungeranno i 36-38 °C nelle zone interne centro-meridionali. Una seconda fase molto calda potrebbe interessarci tra il 15 e il 21 luglio ma è uno scenario da confermare. Temperature in lieve, temporaneo, calo tra il 13 e il 14 per il transito di una perturbazione sulle Alpi. Intanto il ministero della salute ha diffuso i bollini colorati per l’allarmesaràmercoledì e giovedì,mercoledì egiovedì. Nel complesso: Campobasso, Frosinone, Latina,, Rieti, Roma e Trieste sarannogiovedì 11 luglio.