Meteo dopo il caldo africano cresce il rischio di forti temporali | ecco quando e dove

(Di martedì 9 luglio 2024) Nei prossimi giorni, l'Italia sarà avvolta da un vasto campo di alta pressione di origine africana, che porterà maggiore stabilità atmosferica e un significativo aumento delle temperature, non solo durante le ore centrali della giornata. Ritornano infatti le temute "notti tropicali", in cui la temperatura non scende mai sotto i 20°C. Questa ondata di alta pressione di matrice africana si espande tra Mediterraneo ed Europa orientale portando infatti condizioniper lo più asciutte e temperature in aumento.