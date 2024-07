Mercato Brescia in avanti può tornare Torregrossa Difesa | sogno Lochoshvili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Si può dire che ilsia già nel pieno del precampionato. Domani mattina, mercoledì 10 luglio, l’ultimo gruppo dei giocatori completerà le visite mediche, che sono cominciate ieri e sono proseguite stamattina. Nel pomeriggio la parola passa con decisione al centro sportivo di Torbole, dove, da ieri, Rolando Maran e il suo staff chiamano a lavorare sul campo le Rondinelle con le prime sgambate della nuova stagione. A livello pratico, dunque, le operazioni in vista del nuovo torneo cadetto sono già partite, ma nello stesso tempo, sul fronte del, la società del presidente Cellino è ancora impegnata in diverse trattative. Mangraviti saluta Nelle ultime ore, insieme ai giovani Riviera e Maccherini, passati in serie C, rispettivamente al Renate e alla Pergolettese (anche se in questo caso manca ancora l’ufficialità), è passato dalal Cesena il difensore (utilizzabile sia come centrale che come esterno) Mangraviti e questa partenza aumenta, per forza di cose, le “caselle” che la formazione biancazzurra deve coprire il più rapidamente possibile.