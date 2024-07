Memorial Matteo Valenti Gran finale al Beach Stadium

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) VIAREGGIO Prosegue intenso il programma della 19^ edizione del, con le classifiche delle 4 categorie in gara - Open, Under 18, Under 16 e Under 14 - che iniziano a delinearsi. Oggi la giornata conclusiva che assicura enorme spettacolo, oltre che unde pubblico sulle tribune. Del resto ilrappresenta il meglio che ilsoccer locale possa mettere in mostra, con tantissimi giocatori della Vbs Viareggio, ma anche di altre squadre della regione, in campo a battagliare a forza di rovesciate e tiri dalla distanza per aggiudicarsi l’ambitisissimo torneo che, anche in questa occasione, vedrà la sua finalissima Open trasmessa streaming sulla pagina social della ViareggioSoccer. Open. L’Hotel Bella Riviera supera 4-2 la Clinica Bobq (Ceciarini, Benedetti, Della Latta, Capo/Petracci, Minichino) e poi si ripete con il 5-3 sull’Fc Moletto (Galli 3, Ceciarini, Della Latta/Bertelli, Danesi, Checchi).