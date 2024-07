LIVE – Paolini-Navarro quarti di finale Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ididi(erba). Brava e fortunata la tennista azzurra, che nel turno precedente era ad un passo dall’eliminazione prima che Keys si ritirasse e ora sogna la seconda semiSlam della sua carriera. L’avversaria non è imbattibile, ma la strada è in salita visto cheè reduce dal successo ai danni di Gauff, sta giocando un ottimo tennis e conduce 3-0 nei precedenti contro Jasmine. In palio un posto in semicontro Sun o Vekic. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata sul Centrale, con inizio fissato a partire dalle ore 14.30 italiane (le 13.