Liguria | Orlando ' disponibile a candidatura è il momento di decidere'

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Non mi sembra una grande notizia la non ridi Toti in, è evidente che quella esperienza politica è conclusa, al di là della vicenda giudiziaria. Quello che va evidenziato con forza è che eravamo di fronte a una oligarchia predatoria". Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea, in una intervista all'edizione genovese del quotidiano La Repubblica. "Per la costruzione della coalizione inpenso a tre passaggi - spiega l'ex ministro dem - innanzitutto radunare chi vuole una netta rottura con il sistema che ha governato e governa la Regione. Chi aderirà potrà cominciare a lavorare per la costruzione di un programma per mettere mano al cratere che il centrodestra ha aperto in