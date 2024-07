LG ha aperto le iscrizioni per hackathon evento dedicato a webOS

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 9 luglio 2024) LG Electronics ha annunciato l’apertura delleper l’globale annuale, quest’anno incentrato sulle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e sui servizi di gaming. Gli sviluppatori di tutto il mondo sono invitati a candidarsi e a presentare le proprie app per avere la possibilità di vincere un importante premio in denaro e l’opportunità di presentarle direttamente a LG a settembre a Seul, in Corea del Sud. Grazie al suo kit di sviluppo software TV facile da usare,consente agli sviluppatori di creare servizi e applicazioni per milioni di utenti in tutto il mondo. La piattaforma offre agli sviluppatori gli strumenti per creare applicazioni e servizi che coinvolgono media, dispositivi, la sicurezza, il networking, le funzionalità TV e altro ancora.