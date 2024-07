La destra per vincere non deve essere il partito della rabbia Le elezioni in Francia lette da Pombeni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 9 luglio 2024) “Non si puòcon unadi carattere estremista, perché non è sufficiente accreditarsi come alternativa quando i cittadini sono delusi: questa è stata una grossa debolezza del Rn e poi al secondo turno il duello nel duello ha premiato le caratteristiche personali”. Lo dice a Formiche.net Paolo, professore emerito all’università di Bologna e neo direttorestorica rivista il Mulino per il triennio 2024-2026, che commenta lefrancesi con riferimenti all’Ue e anche alla politica italiana. Gollisti e socialisti saranno il nuovo agobilancia nel caos francese post? Sì, i socialisti uniti al fronte popolare hanno indubbiamente un rilievo decisivo, ma l’alleanza anti natura mi sembra difficile da realizzare perché non sappiamo se la France Insoumise rinuncerà alla sua identità.