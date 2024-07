La corruzione nei sacchi | Ero costretto a pagare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) "Borgato mi ha minacciato di contestazioni e penali perché inon andavano bene e con violenza e prepotenza mi ha chiesto 20mila euro. Io gliene ho consegnati solo 15mila in contanti in una busta in un incontro a Nova Milanese mentre altri 5mila li ho tenuti in tasca perché mi faceva schifo di avere ceduto". Nega l’accusa die turbativa d’asta Cosimo Damiano Sfrecola, l’imprenditore di Barletta amministratore di una società che faceva capo all’associazione temporanea di imprese coinvolta nell’inchiesta della Procura di Monza su tangenti per un appalto da oltre 2 milioni di euro sulla raccolta dei rifiuti in Brianza. Sfrecola è stato l’unico a non chiedere riti alternativi e ieri è stato sentito al dibattimento davanti ai giudici del Tribunale di Monza che vede parte civile Gelsia Ambiente.