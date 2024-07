Il sogno all’improvviso Sara una pistard di razza | La bici è il mio stile di vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) L’appuntamento con la storia è stato prenotato.Fiorin andrà alle Olimpiadi di Parigi. Il valore della brianzola è conosciuto a tutti e lei ha fatto strada con le sue performance nel ciclismo su pista. Nessuna prima di lei. Unica donna, insieme all’altra azzurra Miriam Vece,nno le prime a disputare l’Olimpiade della Velocità. "La convocazione non me la sarei mai aspettata e neppure immaginata perché correre le Olimpiadi è come realizzare un– confessa, 20 anni di Baruccana di Seveso –. Scoprire alla fine di essere tra le selezionate è stata una soddisfazione indescrivibile, il cuore mi batteva a mille. Io a Parigi per l’Italia quasi stento a crederci". Ma un obiettivo minimo già c’è: "Migliorarmi. Spero di essere all’altezza della maglia che indosso.