Gli Usa prestano 2 miliardi di dollari alla Polonia per acquistare armi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 luglio 2024) Gli Stati Uniti hanno concessoun prestito da 2diper permettere a Varsavia dinuove, tra cui cacciabombardieri F-35, sistemi missilistici anti-aerei Patriot e carri armati Abrams. “Laè un fedele alleato degli Stati Uniti e questo accordo rafforzerà ulteriormente il fianco orientale della Nato”, si legge in una nota pubblicata dal Dipartimento di Stato Usa. “Lasta intraprendendo un importante programma di modernizzazione militare, che include l’acquisto di equipaggiamenti per la difesa di fabbricazione statunitense come aerei F-35, sistemi missilistici Patriot e carri armati da combattimento Abrams”. Si tratta del secondo accordo di prestito diretto per finanziamenti militari esteri concesso dagli Stati Uniti