Ennio Morricone | immortale

(Di martedì 9 luglio 2024) Il 6 luglio 2020 un pezzo della Storia del Cinema se ne andava per sempre. Nella notte, in una clinica romana il Maestroall’età di 91 anni pensava alla sua ultima nota; lui che è stato il più grande compositore di colonne sonore o musiche da film, come le avrebbe definite lui, di tutti i tempi. Quel giorno, il suo avvocato così disse: «il maestro si è spento con il conforto della fede, e con grande lucidità e dignità”. Tra le tante meraviglie chelasciava c’era soprattutto l’amata moglie Maria, la quale per tutto il corso della loro vita assieme lo aveva sempre accompagnato con grande passione e dedizione, facendone le veci in più occasioni e al suo fianco fino alla fine. Per comprende la grandezza dibasta pensare ad una sua melodia per essere immediatamente catapultati in una immaginario collettivo composto da suoni ed immagini.