Da Beppe Servillo a Marco Toro ritorna il festival Santa Fiora in musica

(Di martedì 9 luglio 2024)– Oltre un mese concerti econin, ilinternazionale che andrà in scena da venerdì 19 luglio a sabato 31 agosto. Si alza il sipario sul programma della 25esima edizione, che è stata presentata stamani (9 luglio) al Media Center Sassoli a palazzo del Pegaso (Firenze). Tra i protagonisti di quest’anno il trombettista e compositore Paolo Fresu, che si esibirà sabato 27 luglio in Heroes, un omaggio a David Bowie. Lo farà in compagnia di un cast stellare con i ritorni aldi Petra Magoni e Christian Meyer con Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli. Il 27 agosto sarà aPeppein Pensieri e parole omaggio a Lucio Battisti, con Fabrizio Bosso alla tromba, il sassofonista Javier Girotto, Ritatulli al pianoforte, Furio di Castri al contrabbasso e Mattia Barbieri alla batteria.