Con il limite dei 30 km orari le città saranno più inquinate?

(Di martedì 9 luglio 2024) Ridurre ildi velocità a 30 chilometriprovoca non solo un lieve aumento dei tempi di percorrenza, ma anche delle emissioni inquinanti soprattutto monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx) e particolato atmosferico (PM), e soprattutto nelle ore più trafficate del giorno. A rilevarlo è uno studio del Mit Senseable City Lab, focalizzato sulladi Milano. Secondo gli scienziati americani, i motori termici sono progettati per avere la migliore efficienza di consumo intorno ai 70-80 km/h. In caso di applicazione deldei 30 km/h nell’intero territorio del Comune di Milano, le emissioni di CO2 aumenterebbero dell’1,5%, mentre quelle di PM, particolarmente nocivi per la salute umana, del 2,7%.