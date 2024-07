Calciomercato Lazio individuato il sostituto di Immobile | è un pupillo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) Sono ore caldissime suldellae il riferimento è alla possibile cessione di Ciro. L’attaccante è in trattativa con il Besiktas e l’operazione è stata definita in una fase avanzata. Il calciatore e il club turco avrebbero raggiunto l’accordo e l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla richiesta di indennizzo da parte del presidente Lotito. Laaccelera i tempi sule il nome in pole è quello di Giovanni Simeone, exbiancoceleste e con la valigia in mano dal Napoli. L’argentino non ha trovato molto spazio nella scorsa stagione e potrebbe cambiare maglia per giocare con continuità.