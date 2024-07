Bologna i rossoblu a cena con Italiano dopo gli allenamenti a Casteldebole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Primi giorni di fatiche sotto il sole cocente diper gli uomini di Vincenzo. Il nuovoche sarà guidato nella prossima stagione dal tecnico di origini tedesche, si è radunato lunedì al centro tecnico Nicolò Galli per la prima seduta di allenamento e nella giornata di oggi ihanno continuato con le prime sessioni che consentiranno anche al neo allenatore degli emiliani di conoscere almeno parte della rosa attualmente a disposizione in vista del ritiro di Valles che comincerà lunedì 15 luglio. Per sfruttare a pieno questo periodo,ha deciso di trascorrere la maggior parte del tempo possibile tra le mura diritardando l’uscita dal centro tecnico fino ale chiedendo ai suoi ragazzi di fare lo stesso: per questo fino alla partenza per la Val Pusteria, ilcenerà all’interno della struttura, un’occasione per conoscere meglio il nuovo tecnico e anche per rinsaldare i legami tra i ragazzila pausa estiva post cavalcata in Champions League.