Aurora morta nell’incidente col papà ubriaco notizia choc sulla madre Giusy La scoperta in ospedale

(Di martedì 9 luglio 2024) Ancora tanti dubbi sull’incidente stradale avvenuto a Villabate, a Palermo, la notte tra il 6 e 7 luglio scorsi che è costato la vita alla piccolaBrusa, di appena tre anni. Come scrive La Repubblica, la procura diretta da Maurizio de Lucia ha deciso di indagare Rosario Brusa e la moglie Cetty Guarino, i genitori della bambina, per chiarire chi fosse alla guida della Polo Volkswagen uscita di strada e finita contro un muro in via Natta. Secondo la ricostruzione fatta dalla coppia, il padre si trovava alla guida della Volkswagen Polo senza patente e copertura assicurativa, mentre laera seduta sul sedile del passeggero anteriore tenendo in braccio la figlia, ovviamente cosa vietata dalla legge, visto che a tre anniavrebbe dovuto viaggiare in sicurezza sul suo seggiolino.