Aumentano le tariffe taxi e spunta la corsa breve | prezzo fisso a nove euro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Si alzano ledeia Roma mentre sul bando previsto per la fine di luglio, che dovrebbe aumentare di mille unità il numero delle macchine in circolazione, c'è ancora incertezza: i titolari delle auto bianche attendono l'incontro di oggi con l'Amministrazione per definire il tutto. Nel frattempo, però, via ai rincari. O, come ci tengono a precisare le categorie, agli adeguamenti delle. Sempre di aumenti in vista del Giubileo, tuttavia, si tratta e a guardare quelli che girano a modo di indiscrezione, sarebbero ragguardevoli. Specie per chi illo prenderà da «fermo». L'idea è infatti quella di introdurre la tariffa minima per chi non farà tanta strada in modo da disincentivare le corse troppo brevi, che per i tassisti rappresentano una bella scocciatura.