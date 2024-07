Anzio più di 300 kg di rifiuti raccolti grazia all’iniziativa eco-friendly di McDonald’s

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Oltre 300 kg diin 80 sacchi da più di 40 volontari. Ecco i numeri dell’iniziativa di“Le giornate insieme a te per l’ambiente”, tenutasi ad, rispettivamente il 22 e il 23 giugno. Due giornate – organizzate grazie alla collaborazione del Comune die della Società dei Servizi Urbani AMBIENTE ENERGIA TERRITORIO AET SPA – dedicate alla lotta contro gli effetti del littering, ossia dell’abbandono deinell’ambiente. L’attività di riqualificazione, che ha visto all’opera i dipendenti del ristorantedi, ha interessato il parcheggio La Piccola, in Via Roma ad. “Le giornate insieme a te per l’ambiente” è un’iniziativa nata nel 2021, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono deinell’ambiente.