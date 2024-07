A Wimbledon Jasmine Paolini ci ha preso gusto e cerca la semifinale ma con Emma Navarro è 0-3 nei precedenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) L’anno della consacrazione: questo è il 2024 per, che probabilmente neanche nei suoi sogni più grandi avrebbe potuto immaginare una stagione a questi livelli, pur consapevole dei progressi e del gran lavoro che stava effettuando con coach Renzo Furlan. La sempre sorridente Jas, ormai diventata la preferita del pubblico in qualsiasi torneo, sta riuscendo nella non banale impresa di confermarsi ad alti livelli dopo un exploit. Lo ha fatto di continuo nel corso di questi mesi. Nel tennis femminile, nel corso degli anni, ci sono state diverse giocatrici in grado di trovare un risultato eccezionale un po’ a sorpresa e poi ricadere un po’ nell’anonimato nei mesi seguenti. Per l’azzurra non è questo il caso. I primi ottavi Slam a Melbourne sono stati seguiti dal primo titolo 1000 a Dubai, che a sua volta è stato migliorato con l’incredibile cavalcata verso la finale del Roland Garros.