A che ora Musetti-Fritz quarti Wimbledon 2024 | programma tv streaming

(Di martedì 9 luglio 2024) Lorenzoaffronterà Tayloraidi finale di. L’appuntamento è per mercoledì 10 luglio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 14.00 sul Campo 1: ildi giornata sarà aperto dal confronto tra la lettone Ostapenko e la ceca Krejcikova, al termine toccherà al nostro portacolori. Il tennista toscano ha tutte le carte in regola per cercare il grande colpaccio contro il solido statunitense, reduce dal successo al quinto set contro il quotatissimo tedesco Alexander Zverev. Si preannuncia un confronto particolarmente rovente e appassionante, l’americano partirà leggermente favorito nella sfida che mette in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex de Minaur.