Wimbledon Errani e Paolini eliminate nel doppio

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sull’erba ancora non c’è la stessa efficacia che ilfemminile italiano composto da Sarae Jasmineriesce a mettere in campo sulla terra rossa. Questione di caratteristiche tecniche e anche fisiche, ovviamente: fatto sta negli ottavi di finale del tabellone diilazzurro si è dovuto arrendere alle americana Gauff e Pegula per 6-2, 6-4 e non potrà accedere ai quarti, dove laè approdata nel tabellone del singolare. Le due azzurre si erano imposte nel turno precedente alla coppia ceca composta da Siskova e Kolodzjeiova per 2 set a zero, e ancora prima alle wild card britanniche Dart Lumsden per 2 set a 1, ma poco hanno potuto, nonostante il carattere che alle due italiane di sicuro non manca, contro il binomio a stelle e strisce.