Tribunale di Roma sentenza n 9387 2024

(Di lunedì 8 luglio 2024)ORDINARIO diSEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Nocella ha pronunciato la seguentenella causa civile di primo grado iscritta al n. 9780 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente: TRA ANTONIO ESPOSITO (C.F. GRCNTN60D02H501U) e CLAUDIO D'ISA (C.F. DSICLD49D28F839R), entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Antonio Grieco e Rachele Vacca de Dominicis, con elezione di domicilio presso lo studio del primo sito inal Viale Liegi n. 28, giusta procura in atti - attori- E EDITORIALE LIBERO SRL (C.