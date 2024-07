Traffico Roma del 08-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto sul Grande Raccordo Anulare ci sono file in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria Poi tra Nomentana e Tiburtina e dalla Casilina al bivio per la a Fiumicino in esterna rallentamenti e code tra le uscite Cassia bis via di Casal Lumbroso successivamente tra b&bFiumicino Tiburtina sul viadotto della Magliana file da via del Cappellaccio a via della Magliana in direzione del sul tratto Urbano della A24L’Aquila code da Portonaccio verso la tangenziale est in tangenzialein coda per un incidente da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico mentre verso San Giovanni perintenso rallentamenti tra Nomentana e Largo Settimio Passamonti sulle consolari maggiori disagi su via Flaminia con quelle da raccordo a via dei Due Ponti e su via Salaria per lavori file tra Settebagni e il e perintenso tra via di Villa Spada il bivio per la tangenziale est su via Pontina incolonnamenti attratti da Pomezia verso l’Eur da polizia locale ci conferma la chiusura di via Collatina per alberi in carreggiata nel prato preso tra via delle Cerquete e via Celestino Rosatelli per dettagli su queste altre notizie consultate il sito