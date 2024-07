Tentano furto in due supermercati due arresti a Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Hanno tentato il colpo in duema sono finiti nei guai. Due uomini georgiani, 30 e 33 anni senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati ieri, 7 luglio, dai carabinieri dopo i tentativi di razzia in due punti vendita dell'Esselunga. l primo episodio al grande magazzino di San Concordio (), dove i militari sono stati chiamati dall'addetto alla sicurezza che aveva bloccato un sospetto. L'uomo, con in spalla uno zaino, aveva superato le casse e stava tentando di allontanarsi. Dalla perquisizione dei carabinieri è saltata fuori merce per un valore complessivo di 600 euro. Poche ore dopo il secondo episodio stavolta all'Esselunga di Porcari (). A intervenire in questo caso i carabinieri del Radiomobile e anche qui ilè stato tentato con le stesse modalità.