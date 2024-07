Stella alla coalizione | | Percorso condiviso o facciamo le primarie per le Regionali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si è riunito il coordinamento regionale di Forza Italia a Viareggio per l’analisi del voto delle elezioni Europee e delle Amministrative, presente anche il vicesegretario nazionale vicario Deborah Bergamini. Forza Italia in Toscana cresce dello 0,80% rispetto alle Politiche del 2022 raggiungendo il 6,30% e diventando così il secondo partito del centrodestra. Un dato che vede crescere gli eletti di Forza Italia nei Comuni andati al voto(passano dai 68 del ’19 ai 102 del ’24 incrementando la pattuglia di 34 rappresentanti nei consigli comunali). "Non possiamo dirci certo completamente soddisfatti, rimane il rammarico delle sconfitte al primo turno di Prato e Livorno, e per alcuni comuni che vedono Forza Italia con percentuali troppo basse – dice il coordinatore regionale Marco(nella foto) –.