Recensione Eiyuden Chronicle | Hundred Heroes l’eredità di Suikoden

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 8 luglio 2024)si pone l’arduo compito di divenire l’erede die in questascopriremo se ci è riuscito Era il 1995 quandosbarcava per la prima volta su Playstation in Giappone, ottenendo un immediato successo di pubblico e di critica ed iscrivendosi nel pantheon dei Jrpg. A consacrare il titolo nell’olimpo del genere fu certamente la possibilità di arruolare cento personaggi nel party, un miracolo per l’epoca. Yoshitaka Murayama, il director originale dell’opera ha consacrato la sua esistenza a generarne un erede ma un destino beffardo ha voluto strapparcelo prima del tempo. Quello di oggi, dunque, è il canto del cigno di uno dei maestri del gioco di ruolo nipponico, un’opera tesa tra presente e passato, nostalgica celebrazione della gloria del tempo che fu.