Progetti all’avanguardia 5 volte Compasso d’oro

(Di lunedì 8 luglio 2024) B&B ITALIA è sempre stata un’azienda visionaria e avanguardista che ha saputo riconoscere il talento dei suoi designer. Il marchio ha ricevuto negli anni numerosi riconoscimenti per i propri prodotti sempre innovativi e funzionali come testimoniano i cinque premiADI – uno dei riconoscimenti più importanti nell’ambito del design industriale italiano – per creazioni quali Le Bambole di Mario Bellini, Sisamo di Studio Kairos, Sity di Antonio Citterio, Serie UP (Premio alla Carriera del prodotto) di Gaetano Pesce e ila B&B Italia, il riconoscimento più prestigioso, per la prima volta assegnato ad un’azienda. Anche quest’anno, sul fronte dei prestigiosi riconoscimenti ai suoi prodotti d’arredamento che rappresentano da sempre un’eccellenza del design made in Italy nel mondo, B&B Italia è stata protagonista della cerimonia di premiazione della XXVIII Edizione del PremioADI.