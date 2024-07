Poste vuole costruire 1 400 impianti fotovoltaici entro il 2026 | l' esempio di Novara

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 8 luglio 2024)italiane prosegue il suo impegno verso l’obiettivo della carbon neutrality nel 2030. Undi sostenibilità sono gliin Piemonte tra cui quello di, installato sulla copertura del cdi distribuzione di, che con 700 moduli e una potenza di picco pari a 350 kw è il più grande tra i 20 realizzati nella regione. Con l'energia prodotta dall'impianto viene coperto il 60 per cento del fabbisogno e ricaricati i mezzi elettrici utilizzati in dotazione al cdi distribuzione. "In Piemonte sono attivi 20per una potenza complessiva di circa 1 megawatt – dice Alberto Marra, responsabile del presidio immobiliare Torino e Valle d'Aosta diItaliane al Tg– che consente di coprire i consumi medi di circa 500 famiglie".