Pentathlon Cicinelli Malan centrano l’oro agli Europei in staffetta! Quarte Lopez Tognetti

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sono scattati quest’oggi a Budapest, in Ungheria, glisenior 2024 dimoderno: in programma le staffette di genere, specialità non olimpiche. Tra gli uomini arrivaper la coppia azzurra composta da Matteo(Carabinieri) e Giorgio(Fiamme Azzurre), mentre tra le donne chiudono al quarto posto Maria Lea(Carabinieri) ed Aurora(Carabinieri). Matteoe Giorgio, entrambi qualificati per la prova individuale delle Olimpiadi, dominano la scena e vincono il titolo continentale con 1442 punti, andando a precedere i padroni di casa magiari Richard Bereczki e Mihaly Koleszar, secondi a quota 1431, mentre completano il podio gli ucraini Oleksandr Tovkai e Pavlo Tymoshchenko, terzi con 1422.