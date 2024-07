Panico sul volo Ryanair urla e botte tra i passeggeri | pilota costretto a un atterraggio d’emergenza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Undi rientro dalle vacanze si è trasformato in un vero incubo, non per colpa di turbolenze o problemi tecnici, ma a causa di una violenta rissa scoppiata a bordo. Durante il viaggio, alcunihanno iniziato a picchiarsi con calci, pugni e, coinvolgendo numerose persone e mettendo in pericolo la sicurezza di tutti. La situazione è degenerata a tal punto che ilha dovuto prendere una drastica decisione.Leggi anche: Il comandante muore durante ila bordo Gli scontri sono iniziati già durante l’imbarco, con scambi di parole accese tra i, principalmente turisti di ritorno dalle vacanze. Ma il peggio è avvenuto a bordo, quando una disputa sulla disposizione dei posti è sfociata in una rissa. L’incidente si è verificato su unpartito dal Marocco e diretto a Londra Stansted, costringendo ila deviare l’aereo verso Marrakech per permettere l’intervento della polizia.