Named unisce natura e scienza per il benessere delle persone

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’INCONTRO trarisponde ad una concezione antica e insieme molto moderna del mantenimento deldell’individuo, che abbina il rigore scientifico all’inestimabile offerta dellae alla visione sistemica dell’organismo umano per offrire soluzioni di medicinale. Da questa idea nasce e si sviluppaGroup, una realtà con base a Bussolengo (Verona) nata nel 2022 dall’unione di 9 aziende: Specchiasol,, Phyto Garda, Wellmicro, Farma-Derma,sport, New Penta, la belga GDI Martera e, da ultima, LIFe; tutte le aziende italiane sono dislocate tra Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte. Azionista di maggioranza diGroup è White Bridge Investments e l’obiettivo è una collaborazione che vada oltre le relazioni commerciali e si estenda alle attività di ricerca e sviluppo, su aree terapeutiche e tecnologie di frontiera come le sfere attinenti all’analisi metagenomica del microbioma, alla prevenzione per una sana longevità, al miglioramentoperformance sportive e della dieta chetogenica a fini terapeutici.