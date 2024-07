Musetti show a Wimbledon | batte Mpetshi e vola ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024) Londra, 8 luglio 2024 – Lorenzoaididel tabellone del singolare maschile di2024. Il 22enne azzurro, testa di serie numero 25, negli ottavi disupera il francese GiovanniPerricard per 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 in 2h03?., per la prima volta in carriera aidei Championships, aspetta il vincente della sfida tra il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 4 e lo statunitense Taylor Fritz, numero 13 del tabellone. Il match Il toscano paga a caro prezzo l’unico passaggio a vuoto nel primo set. Concede una palla break che Perricard sfrutta, allungando e chiudendo il primo parziale.è bravo a voltare pagina e ad alzare il livello del proprio gioco. La percentuale di prime sale (oltre il 70%) e gli errori gratuiti vengono contenuti (8) contro un avversario che sbaglia moltissimo: Perricard piazza 34 vincenti, ma perde spesso e volentieri la misura dei colpi come dimostrano i 39 errori non provocati.