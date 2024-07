Modello 730 a prova di stress Ci pensa BonusX

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) SECONDO LA SURVEY di, startup innovativa a vocazione sociale fondata da Giovanni Pizza (nella foto a sinistra) e Fabrizio Pinci (nella foto a destra) a marzo 2020 per semplificare la scoperta e richiesta dei servizi pubblici, reperire, raccogliere e scansionare i documenti e scontrini sono i principali problemi dei cittadini che si apprestano a compilare la dichiarazione dei redditi (30%) seguiti da tempi lunghi (17%) fare la somma dei cud (8%) e caricare i documenti giustificativi di spesa (5%). "In un periodo in cui l’inflazione è così tanto aggressiva, diventa ancora più importante che le persone possano accedere a bonus, agevolazioni e opportunità economiche che spettano loro di diritto ma che di solito sembrano così lontane, complicate e inaccessibili.