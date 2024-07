L’uso di talco aumenta il rischio di cancro dell’ovaio? Lo studio chiarisce tutti i dubbi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul(IARC) ha classificato ilcome “probabilmente cancerogeno” per l’uomo. Questa classificazione è basata su una serie di prove scientifiche che indicano una possibile associazione tradele l’insorgenza di tumori, in particolare alle ovaie e ai polmoni. La valutazione della IARC deriva dal lavoro di un gruppo di 29 scienziati provenienti da 13 paesi, che hanno esaminato in modo esaustivo la letteratura scientifica disponibile sugli effetti delprivo di amianto sulla salute umana. “Numerosi studi hanno dimostrato un aumento dell’incidenza delalle ovaie negli esseri umani che hanno utilizzato ilnella regione perineale”, spiega l’agenzia, aggiungendo che ricerche passate hanno documentato una crescita del tasso di tumori ovarici nelle donne impiegate nell’industria cartaria.