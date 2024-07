Lotito | Non stiamo ridimensionando la Lazio solo riorganizzando

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il nuovo allenatore della, Baroni, ha parlato oggi con la stampa per la conferenza di presentazione. Con lui anche il presidenteche ha esordito «È l’occasione per fare chiarezza sulla situazione. Lanon sta facendo un ridimensionamento, bensì una riorganizzazione, dando merito al lavoro e alle qualità delle persone. La scelta di Baroni è volta a seguire un calcio che è cambiato e punta sulla velocità e sulla forza più che sulla tecnica. Faremo scelte funzionali, ripartendo da una logica diversa: gioca chi merita, chi è professionale, dovranno dimostrare giornalmente il loro impegno» Sul futuro della«Voglio una squadra propositiva, che suda la maglia, giovane e che diverta. Lacomunque nelle scorse stagioni non ha fallito, siamo in Europa.