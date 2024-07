L’enfant prodige adesso fa l’ago della bilancia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Gabriele Canè Se l’obiettivo era quello di fermare l’onda di estrema destra, non c’è dubbio: Macron ha vinto. Il Rassemblement arretra, annaspa nelle spire del sistema elettorale: da primo, diventa terzo gruppo. Una sconfitta secca. Se l’azzardo delle elezioni anticipate, oltre a un "no" doveva contenere anche un "sì", una prospettiva di governo in particolare a guida delle forze moderate che fanno capo al presidenteRepubblica, beh, si conferma invece che questo azzardo inutile non s’aveva da fare. Bocciato. Non solo per le sorti personali dell’ex enfant, ma per una Francia che esce dalle urne divisa in tre, senza una maggioranza, con una prospettiva di ulteriore instabilità. È vero: il macronismo si piazza bene all’Assemblea nazionale.