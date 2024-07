La7 palinsesti 2024 25 | Mentana Augias Gruber Gramellini e la novità Insinna

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Annunciati idi La7 per la stagione/25: confermati Enrico, Corrado, Lilli, Diego Bianchi e Massimo: grande attesa per l’arrivo di Flaviocon un nuovo game show La Rete Cairo Communication, diretta da Andrea Salerno, nella stagione appena conclusa (1 ott. 2023 – 15 giugno*) con il 5,8% di share (+18%) e 1.142.000 spettatori medi (+17%) è stata stabilmente la terza Rete in prime time (20:00/22:30). Il profilo del pubblico continua ad essere uno dei migliori della tv italiana con il secondo posto nella stessa fascia sul pubblico alto spendente con il 12,3% (+20%) e sui laureati 13,7% (+19%). Negli ultimi dodici mesi le ottime performance si confermano anche per l’area digital e social.